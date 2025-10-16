Орбан: Венгрия готова стать площадкой для переговоров Путина и Трампа

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности Будапешта стать площадкой для переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.
Трамп заявил, что скоро проведет новую личную встречу с Путиным в Будапеште.
Орбан убежден, что встреча лидеров в Будапеште еще один отличный шанс для мира. «Планируемая встреча президентов США и России — отличная новость для миролюбивых людей всего мира. Мы готовы!» — отметил венгерский премьер.
Ранее Трамп после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 16 октября сообщил, что они условились в ближайшее время провести новую встречу в венгерской столице. Перед этим состоится встреча советников высокого уровня. Чиновники РФ и США проведут встречу на следующей неделе, американскую сторону на ней представит госсекретарь Марко Рубио. Место проведения данной встречи будет сообщено позднее. -0-