Орбан заявил о готовности Венгрии принять встречу Путина и Трампа

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует встречу с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоится в Венгрии. Это заявление было сделано по итогам телефонных переговоров президентов. В Кремле подтвердили факт разговора между главами двух стран.