Орбан заявил о готовности Венгрии принять встречу Путина и Трампа

Орбан заявил, что Венгрия готова принять встречу президентов Путина и Трампа, назвав это отличной новостью для миролюбивых людей.

Источник: Аргументы и факты

Венгрия готова организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил премьер-министр Виктор Орбан на своей странице в X.

Он отметил, что такая встреча — это отличная новость для миролюбивых людей и выразил готовность принять гостей.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует встречу с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоится в Венгрии. Это заявление было сделано по итогам телефонных переговоров президентов. В Кремле подтвердили факт разговора между главами двух стран.

Ранее Орбан подчёркивал, что Европе следует прекратить эскалацию конфликта с Россией и для достижения мира необходимы терпение и смирение.

