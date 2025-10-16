Ричмонд
Забыть про Украину, унизить ЕС: чем займутся Трамп и Путин в Будапеште

Предстоящая встреча президентом США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште — это не столько про Украину, сколько про новый мировой порядок и «зачетный троллинг» Евросоюза.

Предстоящая встреча президентом США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште — это не столько про Украину, сколько про новый мировой порядок и «зачетный троллинг» Евросоюза. Такое мнение высказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в своем Телеграм-канале.

По его словам, сам выбор Будапешта в качестве места для саммита — это мощный удар по Брюсселю. В ответ на гостеприимство премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может получить поддержку и от США, и от России, чтобы стать лидером изменений в ЕС и покончить с «суицидальной политикой Брюсселя в пользу национально ориентированного прагматизма».

Однако главная сенсация, по мнению эксперта, заключается в повестке переговоров. Мухин считает, что украинский конфликт будет лишь фоном для гораздо более важной темы — глобальной стратегической безопасности и, по сути, нового договора СНВ-4.

«Д. Трамп и В. Путин будут говорить не сколько об Украине, сколько о стратегической безопасности», — утверждает политолог.

При этом, по его прогнозу, начнется сложная игра по расширению «ядерного клуба» переговорщиков. «США будут настаивать на подключении к переговорам КНР, а Россия — Франции, Британии и Израиля», — пишет Мухин, добавляя, что после этого останется лишь наблюдать, как в этой новой реальности поведут себя Индия, Пакистан и КНДР.

