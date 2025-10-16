Ричмонд
Эксперт Блохин назвал Венгрию идеальной страной для встречи Путина и Трампа

Политолог Константин Блохин считает Венгрию идеальным местом для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, так как страна поддерживает нормализацию отношений с Россией и является нейтральной платформой.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп после телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что их следующая личная встреча пройдет в Венгрии. В свою очередь, премьер Венгрии Виктор Орбан сказал, что Будапешт готов стать площадкой для переговоров Путина и Трампа.

Эту страну в беседе с aif.ru назвал идеальной площадкой для проведения встречи лидеров двух мировых держав ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«Венгрия — одна из немногих стран, которая выступает за нормализацию отношений с Россией. Это именно дружественное для нас государство. В этом случае она идеально подходит в качестве такой нейтральной страны, в качестве площадки для встречи. Нам в Венгрии будет удобно», — объяснил политолог.

Блохин подчеркнул роль Орбана в будущих переговорах.

«У Орбана прекрасные отношения как с Путиным, так и с Трампом. Орбан служит мостиком по взаимодействию между Путиным и Трампом», — добавил он.

Ранее стало известно, что телефонный разговор российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа продлился больше двух часов. По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, переговоры президентов были продуктивными. Она отметила, что главы государств договорились на следующей неделе провести встречу представителей на высоком уровне.

