Эксперт Блохин назвал Венгрию идеальной страной для встречи Путина и Трампа

«Венгрия — одна из немногих стран, которая выступает за нормализацию отношений с Россией. Это именно дружественное для нас государство. В этом случае она идеально подходит в качестве такой нейтральной страны, в качестве площадки для встречи. Нам в Венгрии будет удобно», — объяснил политолог.