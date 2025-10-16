«Положить конец войне»: главное из телефонного разговора Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в четверг, 16 октября, провели телефонный разговор. Белый дом уже назвал беседу лидеров «хорошей и продуктивной». Стороны обсудили множество важных вопросов, а главной темой стало урегулирование украинского конфликта. Главное из того, что известно на данный момент — в материале «Вечерней Москвы».
Отношения РФ и США.
Почти сразу после завершения разговора Трамп оперативно опубликовал подробный отчет о его итогах на своей странице в социальной сети Truth Social. По его словам, российский лидер не оставил без упоминания успехи американцев в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.
—Президент Путин поздравил меня и Соединенные Штаты с великим достижением — установлением мира на Ближнем Востоке, — рассказал глава Белого дома.
Кроме того, несмотря на то, что основной темой был украинский конфликт, стороны затронули и отношения между Россией и Соединенными Штатами. Трамп не вдавался в подробности, но отметил, что обсуждались вопросы торгового сотрудничества после окончания боевых действий на Украине.
По итогам беседы, были анонсированы сразу два этапа переговоров Москвы и Вашингтона: на уровне представителей и на уровне президентов. Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным лично. В качестве локации для встречи уже определили венгерскую столицу Будапешт, однако дату пока не назначили. Встреча представителей запланирована на следующую неделю.
Украинский конфликт.
В первую очередь, по словам Трампа, Путин поблагодарил его супругу, первую леди США, Меланию за «ее участие в проектах, связанных с детьми». Жена президента США неоднократно выражала свою обеспокоенность судьбами детей, которые пострадали в результате конфликта, как с украинской, так и с российской стороны. В августе она передала через мужа Владимиру Путину письмо, где выразила обеспокоенность ситуацией с детьми в РФ и на Украине. Документ был передан во время переговоров на Аляске. Позже Мелания Трамп заявила, что Путин ответил на ее письмо. Кроме того, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что первая леди США помогла девочке из России вернуться домой с Украины и воссоединиться со своей семьей. По словам американского лидера, Путин выразил надежду на продолжение этого сотрудничества.
Анонсированная встреча президентов в Будапеште, как отметил Трамп, также будет посвящена кризису между Москвой и Киевом.
— Президент Путин и я затем встретимся в согласованной локации — в Будапеште, Венгрия — чтобы попытаться положить конец войне между Россией и Украиной, — подчеркнул глава Белого дома.
Также Трамп заявил, что на следующий день, во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме, обсудит сегодняшний разговор с российским лидером.