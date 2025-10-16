«Положить конец войне»: главное из телефонного разговора Путина и Трампа

В первую очередь, по словам Трампа, Путин поблагодарил его супругу, первую леди США, Меланию за «ее участие в проектах, связанных с детьми». Жена президента США неоднократно выражала свою обеспокоенность судьбами детей, которые пострадали в результате конфликта, как с украинской, так и с российской стороны. В августе она передала через мужа Владимиру Путину письмо, где выразила обеспокоенность ситуацией с детьми в РФ и на Украине. Документ был передан во время переговоров на Аляске. Позже Мелания Трамп заявила, что Путин ответил на ее письмо. Кроме того, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что первая леди США помогла девочке из России вернуться домой с Украины и воссоединиться со своей семьей. По словам американского лидера, Путин выразил надежду на продолжение этого сотрудничества.