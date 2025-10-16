Ушаков: представители России и США без промедления начнут готовить саммит

«Президенты обсудили возможность проведения очередной личной встречи. Это действительно очень важный момент. Условлено, что представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован, например, в Будапеште», — сказал дипломат.
Предыдущая встреча двух президентов состоялась в августе на Аляске. В заявлении для прессы по итогам переговоров российский лидер сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.