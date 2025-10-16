Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенатор США Макконнелл упал после вопроса репортера о миграционных центрах

Сотрудники службы безопасности помогли Макконнеллу подняться.

Источник: Аргументы и факты

Сенатор Соединенных Штатов Митч Макконнелл упал после заданного ему вопроса о функционировании миграционных центров в стране. Видео его падения распространяется в социальных сетях.

На кадрах видно, как Макконнелл в сопровождении охраны перемещается по холлу здания. В этот момент девушка, предположительно журналист, обращается к нему с вопросом. Непосредственно после этого политик падает на пол.

Сотрудники службы безопасности помогают Макконнеллу подняться, затем он жестом руки реагирует на камеру и продолжает движение.

В марте 2023 года сенатора госпитализировали с сотрясением мозга, полученным при падении. В 2024 году конгрессмен дважды «зависал» во время публичных выступлений, что его помощники объясняли приступами головокружения.

Ранее губернатор штата Иллинойс Джей Би Прицкер заявил, что президент США Дональд Трамп страдает деменцией.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше