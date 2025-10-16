Сенатор США Макконнелл упал после вопроса репортера о миграционных центрах

Сенатор Соединенных Штатов Митч Макконнелл упал после заданного ему вопроса о функционировании миграционных центров в стране. Видео его падения распространяется в социальных сетях.
На кадрах видно, как Макконнелл в сопровождении охраны перемещается по холлу здания. В этот момент девушка, предположительно журналист, обращается к нему с вопросом. Непосредственно после этого политик падает на пол.
Сотрудники службы безопасности помогают Макконнеллу подняться, затем он жестом руки реагирует на камеру и продолжает движение.
В марте 2023 года сенатора госпитализировали с сотрясением мозга, полученным при падении. В 2024 году конгрессмен дважды «зависал» во время публичных выступлений, что его помощники объясняли приступами головокружения.
