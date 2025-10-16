Награжденный Путиным военкор Зуев убит ударом дрона

Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев, в марте этого года получивший благодарность от президента РФ Владимира Путина, погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания. Трагическую новость сообщила медиагруппа «Россия сегодня», в которую входит агентство.
Согласно официальной информации, журналист погиб в результате удара украинского беспилотника. В результате этой же атаки тяжелые ранения получил его коллега, военкор Юрий Войткевич.
Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. Тяжело раненый Юрий Войткевич — также опытнейший журналист, освещавший множество вооруженных конфликтов и награжденный медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
«Коллектив медиагруппы “Россия сегодня” приносит искренние соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими Ивана. Вместе с тем желаем скорейшего выздоровления нашему коллеге Юре», — говорится в сообщении.
