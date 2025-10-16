Ричмонд
На Западе заявили, что Зеленский рассчитывает на перемирие к лету

Глава Украины считает, что весной-летом 2026 года начнется новый раунд мирных переговоров.

Источник: Аргументы и факты

Украинский лидер Владимир Зеленский допускает, что новый раунд мирных переговоров между Москвой и Киевом может начаться весной-летом 2026 года. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на информацию журналистов Politico.

«Стране еще предстоит пережить одну суровую зиму, но Зеленский заявил, что, по его мнению, существует реальная возможность перемирия», — отмечают западные журналисты.

Также уточняется, что глава киевского режима рассчитывает, что нынешнее наступление российской армии на востоке станет последним перед возможным перемирием, достигнуть которого «будет непросто».