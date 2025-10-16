Ричмонд
Силуанов: экономика России переходит к устойчивому росту

По словам Силуанова, экономика страны постепенно переходит на траекторию сбалансированного и устойчивого экономического роста.

Источник: Аргументы и факты

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о переходе российской экономики к сбалансированному и устойчивому росту. С соответствующей информацией управляющий от России в МВФ выступил в рамках 52-го пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета, проходящего 16−17 октября.

По словам Силуанова, экономика страны постепенно переходит на траекторию сбалансированного и устойчивого экономического роста. Он отметил, что чрезмерный уровень спроса, сформировавшийся в 2023—2024 годах, последовательно сокращается, что создает условия для снижения инфляции, уменьшения процентных ставок и обеспечения нового качества экономического развития.

Данная позиция была изложена в заявлении министра, опубликованном на сайте Международного валютного фонда.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сделал важные заявления по экономике РФ.

Политик возглавляет Министерство финансов РФ с 2011 года. Антон Силуанов — одна из ключевых фигур в российской экономике. За годы своей работы он внес значительный вклад в стабилизацию финансовой системы страны, курируя важные реформы и управляя денежными потоками в непростые для России периоды. Собрали главное из его биографии.
