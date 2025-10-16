Ушаков: Путин рассказал Трампу о положении на фронте с Украиной

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора рассказал американскому коллеге Дональду Трампу о положении на фронте с Украиной. Об этом в четверг, 16 октября, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
— Было, в частности, отмечено, что в ходе специальной военной операции российские Вооруженные силы полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения, — приводит его слова ТАСС.
Переговоры прошли вечером 16 октября. Главной темой разговора стал конфликт на Украине. После этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин и Дональд Трамп говорили по телефону. Также эту информацию еще в ходе беседы подтвердил и сам глава Белого дома.
Белый дом уже назвал беседу лидеров «хорошей и продуктивной». Стороны обсудили множество важных вопросов, а главной темой стало урегулирование украинского конфликта. Главное из того, что известно на данный момент — в материале «Вечерней Москвы».