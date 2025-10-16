Ушаков: Путин рассказал Трампу о положении на фронте с Украиной

Переговоры прошли вечером 16 октября. Главной темой разговора стал конфликт на Украине. После этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин и Дональд Трамп говорили по телефону. Также эту информацию еще в ходе беседы подтвердил и сам глава Белого дома.