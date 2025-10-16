Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдёт в Будапеште

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа пройдёт в Будапеште, где Трамп предложил провести саммит.

Источник: Аргументы и факты

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что встреча между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом будет организована в столице Венгрии в Будапеште.

Он уточнил, что Трамп предложил Будапешт в качестве места проведения саммита, и Владимир Путин поддержал это предложение.

Помощник президента добавил, что в ходе телефонных переговоров Владимир Путин высоко оценил личные усилия супруги президента США Мелании Трамп по воссоединению российских и украинских детей с их семьями. Путин попросил Дональда Трампа передать ей свои наилучшие пожелания.

Ушаков отметил, что разговор между президентами России и США был очень продуктивным, и оба лидера договорились о поддержании контакта.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан выразил готовность принять саммит в своей столице. О месте встречи впервые сообщил Трамп в своих соцсетях.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Ушакова
Дипломат и помощник президента России во внешнеполитических вопросах, Юрий Ушаков известен как один из самых влиятельных государственных деятелей. Рассказываем о важных этапах в его биографии.
Читать дальше