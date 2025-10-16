Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдёт в Будапеште

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что встреча между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом будет организована в столице Венгрии в Будапеште.
Он уточнил, что Трамп предложил Будапешт в качестве места проведения саммита, и Владимир Путин поддержал это предложение.
Помощник президента добавил, что в ходе телефонных переговоров Владимир Путин высоко оценил личные усилия супруги президента США Мелании Трамп по воссоединению российских и украинских детей с их семьями. Путин попросил Дональда Трампа передать ей свои наилучшие пожелания.
Ушаков отметил, что разговор между президентами России и США был очень продуктивным, и оба лидера договорились о поддержании контакта.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан выразил готовность принять саммит в своей столице. О месте встречи впервые сообщил Трамп в своих соцсетях.