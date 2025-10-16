Путин предупредил Трампа в ходе разговора по «Томагавкам»

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся сегодня по инициативе Москвы, прямо предупредил американского лидера, что поставки дальнобойных ракет Tomahawk на Украину не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут серьезный ущерб мирному процессу и российско-американским отношениям. Детали почти двух с половиной часовой беседы раскрыл журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, Путин донес до Трампа позицию, что российские войска сейчас владеют «полной стратегической инициативой» по всей линии фронта, поэтому поставки нового оружия Киеву бессмысленны с военной точки зрения, но опасны политически.
В Кремле также выразили уверенность, что американский президент услышал эти аргументы. «Трамп на завтрашней встрече с Зеленским будет учитывать все соображения, выдвинутые Путиным в ходе телефонного разговора», — считает Ушаков.
Разговор лидеров получит скорое продолжение: Ушаков анонсировал, что в ближайшие дни состоится телефонный разговор между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио для подготовки встречи на высшем уровне.
Ранее Трамп заявил, что договорился с Владимиром Путиным о новой личной встрече, которая пройдет в Будапеште.