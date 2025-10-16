Политолог Блохин: Путин и Трамп могут встретиться в Венгрии 24−26 октября

Встреча российского президента Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Венгрии может состояться уже 24−26 октября. Как отметил в разговоре с aif.ru ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин, подготовиться к проведению мероприятия такого уровня могут в сжатые сроки.
«На Аляске в кратчайшие сроки смогли организовать встречу. И сейчас, при политической воле и желании, я думаю, что если он сказал, что на следующей неделе, то уже в конце следующей недели она может состояться», — сказал эксперт.
Константин Блохин подчеркнул, что Венгрия станет идеальной площадкой для проведения встречи Путина и Трампа, поскольку является дружественным для РФ государством и выступает за нормализацию отношений с Россией. Политолог отметил, что у премьера Венгрии Виктора Орбана «прекрасные отношения как с Путиным, так и с Трампом».
Ранее Трамп по итогам телефонных переговоров с Путиным заявил о планируемой встрече с ним на территории Венгрии. В свою очередь, премьер Венгрии Орбан сообщил о готовности организовать это мероприятие.