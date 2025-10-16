Ушаков: Путин с Трампом обсудили ситуацию с поставками ракет Tomahawk Киеву

Во время телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп затронули ситуацию с поставками Украине американских дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Об этом в четверг, 16 октября, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
— Владимир Путин повторил свой тезис о том, что «томагавки» не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими странами это все нанесет существенный, — отметил политик.
Ушаков заявил об этом во время беседы с журналистами, передает РИА Новости.
Ранее Дональд Трамп заявил, что он примет решение о предоставлении Украине дальнобойного оружия в будущем, после встречи с лидером киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме, которая состоится 17 октября. Американский президент добавил, что Киев планирует перейти в наступление, и он «примет решение по этому поводу».
15 октября глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что украинская делегация встретилась в США с представителями американских военно-промышленных компаний, которые производят ракеты Tomahawk и истребители F-16.