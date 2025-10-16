Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков: Путин с Трампом обсудили ситуацию с поставками ракет Tomahawk Киеву

Во время телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп затронули ситуацию с поставками Украине американских дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Об этом в четверг, 16 октября, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Во время телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп затронули ситуацию с поставками Украине американских дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Об этом в четверг, 16 октября, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

— Владимир Путин повторил свой тезис о том, что «томагавки» не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими странами это все нанесет существенный, — отметил политик.

Ушаков заявил об этом во время беседы с журналистами, передает РИА Новости.

Ранее Дональд Трамп заявил, что он примет решение о предоставлении Украине дальнобойного оружия в будущем, после встречи с лидером киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме, которая состоится 17 октября. Американский президент добавил, что Киев планирует перейти в наступление, и он «примет решение по этому поводу».

15 октября глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что украинская делегация встретилась в США с представителями американских военно-промышленных компаний, которые производят ракеты Tomahawk и истребители F-16.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше