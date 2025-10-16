Ушаков заявил, что Трамп учтет доводы Путина на встрече с Зеленским

Президент США Дональд Трамп на завтрашней встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским будет учитывать все соображения, выдвинутые российским лидером Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Как отметил Ушаков, Трамп упомянул, что, он завтра встречается с Зеленским.
«И сказал также, что в ходе контакта с Зеленским он, естественно, учтет те соображения, которые были высказаны президентом России в ходе сегодняшнего телефонного разговора», подчеркнул помощник президента.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что телефонная беседа Трампа и Путина была очень хорошей и продуктивной. В ходе общения было затронуто много вопросов, в том числе российский президент поздравил американского президента с мирным урегулированием на Ближнем Востоке.