Ушаков: телефонный разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе России

Беседа лидеров двух стран длилась почти 2,5 часа, сообщил помощник президента РФ.

Источник: Аргументы и факты

Инициатором телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и США Дональда Трампа, который состоялся в четверг, стала российская сторона, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Разговор состоялся по нашей инициативе», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Ушаков уточнил, что разговор длился более двух часов.

«Беседа была продолжительной и продлилась практически 2,5 часа», — сказал он.

После переговоров Путина и Трампа пресс-секретарь президента США Каролин Левитт сообщила, что на следующей неделе запланирована встреча высокопоставленных представителей России и США для продолжения важных обсуждений. В дальнейшем также состоится новая встреча президентов Трампа и Путина в Венгрии.

