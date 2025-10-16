Ушаков: телефонный разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе России

После переговоров Путина и Трампа пресс-секретарь президента США Каролин Левитт сообщила, что на следующей неделе запланирована встреча высокопоставленных представителей России и США для продолжения важных обсуждений. В дальнейшем также состоится новая встреча президентов Трампа и Путина в Венгрии.