Военкор Зуев погиб в Запорожской области из-за удара украинского БПЛА

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания. Об этом сообщили в МИА «Россия сегодня».
Кроме того, тяжелое ранение получил его коллега Юрий Войткевич. Они попали под удар украинского беспилотника, выполняя журналистское задание в Запорожской области.
Зуев работал в РИА Новости на протяжении нескольких лет, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте этого года ему была объявлена благодарность президента РФ. -0-
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше