Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военкор Зуев погиб в Запорожской области из-за удара украинского БПЛА

Кроме того, тяжелое ранение получил его коллега Юрий Войткевич. Они попали под удар украинского беспилотника, выполняя журналистское задание в Запорожской области.

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания. Об этом сообщили в МИА «Россия сегодня».

Кроме того, тяжелое ранение получил его коллега Юрий Войткевич. Они попали под удар украинского беспилотника, выполняя журналистское задание в Запорожской области.

Зуев работал в РИА Новости на протяжении нескольких лет, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте этого года ему была объявлена благодарность президента РФ. -0-

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше