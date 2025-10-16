В Кремле анонсировали телефонный разговор между Лавровым и Рубио

Представитель Кремля пояснил, что такой порядок взаимодействия был согласован ранее самими лидерами двух стран Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Телефонный контакт между министрами иностранных дел станет первым этапом в организации полноформатной встречи на высшем уровне.
«Я уже сказал, что президенты [РФ и США] договорились, что представители двух стран начнут работу по вопросам подготовки саммита. Начнётся эта работа, очевидно, с телефонного контакта между госсекретарем Рубио и министром иностранных дел Лавровым», — сказал Ушаков.
Напомним, что недавно завершился разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, который длился около двух часов. По итогу беседы лидеры пришли к соглашению об очной встрече, которая пройдёт в Будапеште. Юрий Ушаков охарактеризовал беседу как откровенную и доверительную.
