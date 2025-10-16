Ушаков: Будапешт первым упомянул Трамп

По итогам разговора Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным лично. По словам президента США, в качестве локации для встречи определили венгерскую столицу Будапешт, однако дату пока не назначили. После этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова к проведению встречи президентов России и США на территории его государства.