Глава США Дональд Трамп предложил Будапешт в качестве возможного места для проведения саммита, а президент России Владимир Путин поддержал эту инициативу. Об этом в четверг, 16 октября, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
— Будапешт первым упомянул Трамп, наш президент сразу же поддержал идею проведения возможного саммита в этой европейской столице, — передает слова Ушакова ТАСС.
Также политик рассказал, что во время телефонного разговора главы государств затронули проблематику поставок Украине американских дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.
По итогам разговора Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным лично. По словам президента США, в качестве локации для встречи определили венгерскую столицу Будапешт, однако дату пока не назначили. После этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова к проведению встречи президентов России и США на территории его государства.
Путин и Трамп в четверг, 16 октября, провели телефонный разговор. Белый дом уже назвал беседу лидеров «хорошей и продуктивной». Стороны обсудили множество важных вопросов, а главной темой стало урегулирование украинского конфликта. Главное из того, что известно на данный момент — в материале «Вечерней Москвы».