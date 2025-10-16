Сроки встречи Путина и Трампа будут ясны после переговоров Лаврова и Рубио

Напомним, что 16 октября состоялся телефонный разговор между президентами США и России, в ходе которого Владимир Путин поблагодарил Меланию Трамп за усилия в возвращении российских и украинских детей на родину. Также обсуждались вопросы российско-американских торговых отношений после завершения конфликта на Украине.