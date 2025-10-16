Ушаков: Путин сказал Трампу, что ВС РФ владеют инициативой в зоне СВО

Как писал сайт KP.RU, также Юрий Ушаков подчеркнул, что в ходе телефонной беседы глава Белого дома заявил, что в ходе контакта украинским политиком Владимиром Зеленским он, естественно, учтет те соображения, которые были высказаны президентом России.