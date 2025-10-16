Ушаков: Путин сказал Трампу, что ВС РФ владеют инициативой в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин рассказал американскому лидеру Дональду Трампу, что российские войска полностью владеют стратегической инициативой на всем протяжении передовой. Об этом журналистам сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
«Было, в частности, отмечено, что в ходе специальной военной операции российские вооруженные силы полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения», — сказал он.
Как писал сайт KP.RU, также Юрий Ушаков подчеркнул, что в ходе телефонной беседы глава Белого дома заявил, что в ходе контакта украинским политиком Владимиром Зеленским он, естественно, учтет те соображения, которые были высказаны президентом России.
Напомним, вечером 16 октября, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Общение лидеров двух стран длилось более двух часов.