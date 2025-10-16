Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), участников переговоров с США Кирилл Дмитриев назвал телефонный разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа «важным для мира, позитивным и продуктивным», заявив, что диалог двух лидеров одержал верх над «поджигателями войны» из Великобритании и Евросоюза.
В своем аккаунте в X (ранее Twitter) Дмитриев прокомментировал анонс встречи в Будапеште, обвинив европейских политиков в попытке сорвать мирный процесс.
«Поджигатели войны из Великобритании и ЕС изо всех сил пытаются подорвать перспективы мира. Но диалог, мир и сотрудничество США и России одержат верх», — написал глава РФПИ.
Он подчеркнул, что разговор президентов наметил «четкие дальнейшие шаги» к урегулированию.
«Диалог продолжается, несмотря на все попытки поджигателей войны подорвать мир», — добавил Дмитриев в другом сообщении.
Таким образом, в российских деловых и политических кругах грядущий саммит воспринимается не только как шаг к миру, но и как стратегическая победа Москвы и Вашингтона над политической линией Брюсселя и Лондона.
