Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле рассказали, по чьей инициативе состоялся разговор президентов США и России

Ушаков: Разговор Путина и Трампа прошел по инициативе РФ.

Источник: Комсомольская правда

В Кремле рассказали, по чьей инициативе прошел телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что телефонные переговоры прошли по инициативе России.

«Я могу сказать, что разговор состоялся по нашей инициативе», — Ушаков поделился информацией с журналистами.

Нужно отметить, что Трамп уже прокомментировал телефонные переговоры с Путиным. Он назвал их очень продуктивными. А также анонсировал будущую встречу с главой России. По словам Трампа, она должна пройти в Венгрии в ближайшее время, однако точных дат Трамп не называл. В то же время он подчеркнул, что на следующей неделе представители администраций президентов США и России проведут переговоры. Темы беседы не раскрыты, но не исключено, что будет обсуждаться украинский кризис.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше