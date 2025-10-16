В Кремле рассказали, по чьей инициативе состоялся разговор президентов США и России

Нужно отметить, что Трамп уже прокомментировал телефонные переговоры с Путиным. Он назвал их очень продуктивными. А также анонсировал будущую встречу с главой России. По словам Трампа, она должна пройти в Венгрии в ближайшее время, однако точных дат Трамп не называл. В то же время он подчеркнул, что на следующей неделе представители администраций президентов США и России проведут переговоры. Темы беседы не раскрыты, но не исключено, что будет обсуждаться украинский кризис.