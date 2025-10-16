Ушаков: Путин заявил Трампу, что Киев прибегает к террористическим методам

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом сообщил о применении киевским режимом террористических методов, включающих удары по гражданским объектам. Соответствующую информацию озвучил помощник российского лидера Юрий Ушаков в ходе общения с представителями СМИ.
По словам Ушакова, российский президент указал, что в сложившихся условиях киевский режим использует террористические методы и наносит удары по гражданским целям, включая объекты энергетической инфраструктуры, на что Россия вынуждена соответствующим образом отвечать.
Ранее Ушаков рассказал, что Путин и Трамп договорились оставаться на связи.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше