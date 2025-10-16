Трамп не стал поздравлять Путина с прошедшим днём рождения

Напомним, что недавно завершился телефонный разговор между Трампом и Путиным, который длился более двух часов. В ходе этого лидеры договорились провести очные переговоры в Будапеште. Помимо этого Путин особо подчеркнул текущую военную ситуацию в зоне СВО. Российские войска полностью контролируют стратегическую инициативу по всей линии боевого соприкосновения.