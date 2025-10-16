Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп не стал поздравлять Путина с прошедшим днём рождения

В ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп не поздравлял российского лидера Владимира Путина с прошедшим днём рождения. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге для журналистов.

Источник: Life.ru

Отвечая на соответствующий вопрос, представитель Кремля пояснил, что данная тема в ходе диалога не поднималась и не затрагивалась сторонами. Ушаков добавил, что день рождения российского президента, который отмечался 7 октября, к моменту проведения переговоров уже давно прошёл.

Напомним, что недавно завершился телефонный разговор между Трампом и Путиным, который длился более двух часов. В ходе этого лидеры договорились провести очные переговоры в Будапеште. Помимо этого Путин особо подчеркнул текущую военную ситуацию в зоне СВО. Российские войска полностью контролируют стратегическую инициативу по всей линии боевого соприкосновения.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше