Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков: подготовка встречи Путина и Трампа начнется в ближайшие дни

Путин и Трамп обсудили возможность очередной личной встречи, которая пройдет в венгерском Будапеште. Идея была подана Трампом, Путин сразу же ее поддержал. «По мере работы представителей уже прояснится, когда можно будет организовывать сам саммит», — отметил Ушаков.

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовка саммита Россия — США начнется уже в ближайшие дни. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, информирует ТАСС.

Орбан: Венгрия готова стать площадкой для переговоров Путина и Трампа Трамп заявил, что скоро проведет новую личную встречу с Путиным в Будапеште.

Путин и Трамп обсудили возможность очередной личной встречи, которая пройдет в венгерском Будапеште. Идея была подана Трампом, Путин сразу же ее поддержал. «По мере работы представителей уже прояснится, когда можно будет организовывать сам саммит», — отметил Ушаков.

Подготовка встречи президентов РФ и США начнется с телефонного разговора между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. «Условлено, что представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита», — отметил дипломат.

Он сообщил, что разговор лидеров двух стран продлился около 2,5 часа, он был содержательным и предельно откровенным. Ушаков уточнил, что в ходе беседы был сделан акцент на вопрос украинского кризиса. Российская сторона заинтересована в мирном политико-дипломатическом урегулировании.

По словам помощника президента РФ, главный тезис президента США — завершение конфликта в Украине давало бы колоссальные перспективы для развития сотрудничества между США и Россией.

Кроме того, Путин заявил Трампу, что «Томагавки» не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут ущерб отношениям Москвы и Вашингтона и урегулированию в Украине. Войска РФ полностью владеют стратегической инициативой по всей линии соприкосновения в СВО.

Трамп в ходе разговора упомянул о встрече с Владимиром Зеленским, которая состоится 17 октября в Белом доме. В ходе контакта с ним президент США учтет соображения российского лидера. -0-

Узнать больше по теме
Биография Юрия Ушакова
Дипломат и помощник президента России во внешнеполитических вопросах, Юрий Ушаков известен как один из самых влиятельных государственных деятелей. Рассказываем о важных этапах в его биографии.
Читать дальше