Путин и Трамп условились оставаться на связи

Напомним, вечером 16 октября состоялся телефонный разговор президентов России и США, он продолжался более двух часов. В ходе общения стороны договорились провести очную встречу в столице Венгрии. По словам Юрия Ушакова, Трамп во время разговора назвал завершение конфликта на Украине первоочередной задачей. Также известно, что американский лидер планирует обсудить итоги этой беседы с Владимиром Зеленским, их встреча запланирована на 17 октября.