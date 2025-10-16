Ричмонд
Путин и Трамп условились оставаться на связи

Президент России Владимир Путин и российский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в четверг, 16 октября, условились оставаться на связи. Об этом во время общения с журналистами заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Источник: Life.ru

«Телефонный контакт президентов России и США был весьма полезен. Два лидера договорились, что они будут оставаться на связи», — сообщил представитель Кремля.

Напомним, вечером 16 октября состоялся телефонный разговор президентов России и США, он продолжался более двух часов. В ходе общения стороны договорились провести очную встречу в столице Венгрии. По словам Юрия Ушакова, Трамп во время разговора назвал завершение конфликта на Украине первоочередной задачей. Также известно, что американский лидер планирует обсудить итоги этой беседы с Владимиром Зеленским, их встреча запланирована на 17 октября.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
