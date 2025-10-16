В ЕС отреагировали на телефонный разговор Путина и Трампа

Глава МИД и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто положительно оценил телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, а также их планируемую встречу в в Будапеште.
«Фантастическая новость о том, что Дональд Трамп и Владимир Путин снова поговорили…», — написал министр в соцсети Х.
Политик добавил, что еще более фантастическая новость состоит в том, что вскоре лидеры двух ядерных держав встретятся в Будапеште.
Как писал сайт KP.RU, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с воодушевлением воспринял новости о планируемых переговорах Путина и Трампа в Будапеште. Политик назвал это отличной новостью для миролюбивых людей всего мира. Венгрия готова, подчеркнул Орбан.
Сразу после телефонных переговоров глава Белого дома сообщил, что не исключается еще одна встреча политиков. По его словам, она может состояться в Венгрии.