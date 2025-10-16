Ричмонд
Германия конфискует 720 млн евро у российского банка

В Германии начали процедуру по изъятию более 720 миллионов евро со счетов российского банка, название которого не раскрывается.

В Германии начали процедуру по изъятию более 720 миллионов евро со счетов российского банка, название которого не раскрывается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Высшего земельного суда во Франкфурте-на-Майне.

Причиной для возможной конфискации, а не просто заморозки, стала неудачная попытка банка вывести арестованные активы. Как говорится в сообщении, средства российского фининститута были заморожены в июне 2022 года после его попадания в санкционный список ЕС.

Однако сразу после этого, по данным немецкой стороны, «неизвестные ответственные лица» банка попытались перевести всю сумму, но банковская операция была отклонена.

Теперь, после возбуждения дела о нарушении санкционного режима, прокуратура ФРГ намерена передать все 720 млн евро в государственную казну. Суду предстоит рассмотреть дело по существу, дата разбирательства пока не назначена.