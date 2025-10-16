Ричмонд
Путин и Трамп во время телефонного разговора говорили о поставках «Томагавков» Киеву: вот что сказал президент России

Ушаков: Путин заявил Трампу, что «Томагавки» не изменят ситуацию на поле боя.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин и лидер Белого дома Дональд Трамп во время телефонного разговора затронули вопрос поставок «Томагавков» Киеву. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, Путин заявил Трампу, что ситуация на поле боя не изменится, если Вашингтон решил поставлять «Томагавки» Киеву.

«Владимир Путин повторил свой тезис о том, что “Томагавки” не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими двумя странами это все нанесет существенный, не говоря уже о перспективах мирного урегулирования», — рассказал Ушаков в разговоре с прессой.

Нужно сказать, что позиция Кремля по этому вопросу уже давно была ясна. И до этого Путин подчеркивал, что ситуация на поле боя из-за поставок США дальнобойных ракет не изменится, но вот отношения между Москвой и Вашингтоном могут стать хуже, во всяком случае, прогресс, который имеется сейчас, сойдет на нет.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше