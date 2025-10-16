Путин и Трамп во время телефонного разговора говорили о поставках «Томагавков» Киеву: вот что сказал президент России

Президент России Владимир Путин и лидер Белого дома Дональд Трамп во время телефонного разговора затронули вопрос поставок «Томагавков» Киеву. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По словам Ушакова, Путин заявил Трампу, что ситуация на поле боя не изменится, если Вашингтон решил поставлять «Томагавки» Киеву.
«Владимир Путин повторил свой тезис о том, что “Томагавки” не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими двумя странами это все нанесет существенный, не говоря уже о перспективах мирного урегулирования», — рассказал Ушаков в разговоре с прессой.
Нужно сказать, что позиция Кремля по этому вопросу уже давно была ясна. И до этого Путин подчеркивал, что ситуация на поле боя из-за поставок США дальнобойных ракет не изменится, но вот отношения между Москвой и Вашингтоном могут стать хуже, во всяком случае, прогресс, который имеется сейчас, сойдет на нет.