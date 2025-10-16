В Кремле заявили об особом акценте телефонного разговора Путина и Трампа: о чем речь

Отдельное внимание в ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа было уделено вопросам украинского конфликта. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
«Особый акцент в ходе телефонного разговора был сделан на вопросах украинского кризиса», — отметил Ушаков.
Как писал сайт KP.RU, также помощник президента РФ указал, что во время общения Путин рассказал Трампу, что российские войска полностью владеют стратегической инициативой на всем протяжении передовой в зоне проведения специальной военной операции.
Кроме того, Ушаков сообщил, по чьей инициативе прошел телефонный разговор между российским и американским президентами. Он заявил, что телефонные переговоры прошли по инициативе Москвы.
В свою очередь глава МИД и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто назвал фантастической новость о том, что Трамп и Путин снова поговорили, и то, что политики намерены встретиться в Будапеште.