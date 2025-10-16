Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле заявили об особом акценте телефонного разговора Путина и Трампа: о чем речь

Ушаков: Путин и Трамп в разговоре сделали особый акцент на вопросах Украины.

Источник: Комсомольская правда

Отдельное внимание в ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа было уделено вопросам украинского конфликта. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

«Особый акцент в ходе телефонного разговора был сделан на вопросах украинского кризиса», — отметил Ушаков.

Как писал сайт KP.RU, также помощник президента РФ указал, что во время общения Путин рассказал Трампу, что российские войска полностью владеют стратегической инициативой на всем протяжении передовой в зоне проведения специальной военной операции.

Кроме того, Ушаков сообщил, по чьей инициативе прошел телефонный разговор между российским и американским президентами. Он заявил, что телефонные переговоры прошли по инициативе Москвы.

В свою очередь глава МИД и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто назвал фантастической новость о том, что Трамп и Путин снова поговорили, и то, что политики намерены встретиться в Будапеште.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше