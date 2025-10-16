Трамп назвал условие для уничтожения ХАМАС

«Если ХАМАС продолжит наносить удары по людям в Газе, что не было предусмотрено соглашением, у нас не останется другого выбора, кроме как пойти и уничтожить их», — заявил Трамп.
13 октября Трамп объявил, что война в секторе Газа закончилась. В своей речи в израильском кнессете он отметил, что эпоха террора на Ближнем Востоке подошла к концу и регион встречает «исторический рассвет».
Утром того же дня ХАМАС освободил последних израильских заложников, а Западный Иерусалим отпустил 1966 палестинских заключенных. План об урегулировании конфликта в Газе предусматривает и разоружение палестинского радикального движения.