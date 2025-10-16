Ричмонд
Трамп назвал условие для уничтожения ХАМАС

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил палестинскому движению ХАМАС ликвидацией в случае, если оно продолжит наносить удары по сектору Газа. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Если ХАМАС продолжит наносить удары по людям в Газе, что не было предусмотрено соглашением, у нас не останется другого выбора, кроме как пойти и уничтожить их», — заявил Трамп.

13 октября Трамп объявил, что война в секторе Газа закончилась. В своей речи в израильском кнессете он отметил, что эпоха террора на Ближнем Востоке подошла к концу и регион встречает «исторический рассвет».

Утром того же дня ХАМАС освободил последних израильских заложников, а Западный Иерусалим отпустил 1966 палестинских заключенных. План об урегулировании конфликта в Газе предусматривает и разоружение палестинского радикального движения.

