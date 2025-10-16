Депутаты Европарламента и Китая устроили спор из-за России и Тайваня во время первого за семь лет визита китайской делегации в Европейский парламент, пишет газета South China Morning Post.
«Законодатели из Брюсселя и Пекина столкнулись из-за России и Тайваня в ходе их первых за семь лет официальных переговоров в столице Бельгии в четверг», — отмечают авторы статьи.
Сообщается, что европейские политики обвинили коллег из КНР в том, что они якобы придерживаются позиции России в украинском вопросе. Китайская сторона, в свою очередь, указала, что после распада СССР нет причин для существования НАТО.
Напомним, ранее Китай объявил о введении пробного безвизового режима для граждан РФ на год. Решение об этом вступило в силу с 15 сентября. Владимир Путин заявил, что такой шаг Пекина был неожиданным и приятным для российской стороны.