Власти ФРГ планируют изъять более 720 миллионов евро, принадлежащих банку из РФ

По запросу Генпрокуратуры ФРГ Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне возбудил производство о конфискации активов российского банка на сумму свыше 720 миллионов евро. Эти средства были ранее заморожены в Германии в рамках европейских санкций. Соответствующее заявление опубликовала судебная инстанция.

Источник: Life.ru

В июне 2022 года банк, название которого не раскрывается, был внесён в санкционный список ЕС, и его средства на счёте во Франкфурте-на-Майне оказались заморожены. Однако вскоре после этого якобы «неизвестные ответственные лица» финансового института предприняли попытку вывести сумму свыше 720 миллионов евро, но транзакция была заблокирована.

В результате в Германии было возбуждено уголовное дело по подозрению в попытке несанкционированного распоряжения замороженными активами. Средства в размере свыше 720 миллионов евро планируется конфисковать и перевести в федеральный бюджет. Как сообщает Высший земельный суд, по делу будет проведено судебное разбирательство, дата которого пока не назначена.

Напомним, Еврокомиссия намерена конфисковать замороженные в западных странах российские государственные активы до конца этого года. Еврочиновник заявил о намерении ЕК использовать финансовую помощь для укрепления обороноспособности Украины. Он также отметил, что в перспективе Незалежная станет центральным звеном в военном сотрудничестве с Брюсселем. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс добавил, что ЕК планирует задействовать украинские «инновационные подходы» и «боевой опыт».

