Сийярто приветствовал беседу лидеров РФ и США и будущую встречу в Будапеште

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал фантастическим новость о том, что между президентом РФ Владимиром Путиным и его американского коллегой Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор.
«Фантастическая новость, что Дональд Трамп и Владимир Путин снова поговорили», — написал министр в соцсети X*.
Он также с воодушевлением отреагировал на планы Путина и Трампа провести встречу в Венгрии.
«Еще более фантастическая новость, что вскоре они встретятся в Будапеште», — отметил Сийярто.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил готовность принять саммит в своей столице.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 16 октября. После завершения беседы президент США сообщил о планируемой встрече с российским лидером на территории Венгрии. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что встреча между лидерами России и США будет организована в Будапеште.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.