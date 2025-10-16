Ричмонд
Сийярто приветствовал беседу лидеров РФ и США и будущую встречу в Будапеште

Глава МИД Венгрии назвал новость о переговорах Путина и Трампа фантастической.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал фантастическим новость о том, что между президентом РФ Владимиром Путиным и его американского коллегой Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор.

«Фантастическая новость, что Дональд Трамп и Владимир Путин снова поговорили», — написал министр в соцсети X*.

Он также с воодушевлением отреагировал на планы Путина и Трампа провести встречу в Венгрии.

«Еще более фантастическая новость, что вскоре они встретятся в Будапеште», — отметил Сийярто.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил готовность принять саммит в своей столице.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 16 октября. После завершения беседы президент США сообщил о планируемой встрече с российским лидером на территории Венгрии. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что встреча между лидерами России и США будет организована в Будапеште.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

