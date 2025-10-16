Путин подчеркнул приверженность РФ дипломатии в урегулировании по Украине

В ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин подтвердил приверженность РФ политико-дипломатическим методам урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Как отметил Ушаков в беседе с журналистами, в ходе переговоров особое внимание было уделено вопросам украинского кризиса.
Российский президент дал развернутую оценку текущей ситуации, подчеркнув заинтересованность Москвы в достижении мирного решения через политико-дипломатические механизмы.
Также Путин подчеркнул, что Киев прибегает к террористическим методам.
