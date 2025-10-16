Белгород на грани блэкаута: «Генераторов на всех не хватит»

Это заявление прозвучало на фоне усугубляющейся ситуации с энергоснабжением. Еще 11 октября Гладков предупреждал о возможных веерных отключениях, а мэр Белгорода с тех пор ежедневно сообщает об отключении уличного освещения для снижения нагрузки на сеть. В четверг, по словам губернатора, ВСУ атаковали еще один инфраструктурный объект в городе Валуйки.