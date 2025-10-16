Ричмонд
Белгород на грани блэкаута: «Генераторов на всех не хватит»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о «достаточно серьезных» повреждениях энергетической инфраструктуры региона из-за украинских атак и признал, что власти не смогут обеспечить всех жителей резервными генераторами в случае масштабных отключений.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о «достаточно серьезных» повреждениях энергетической инфраструктуры региона из-за украинских атак и признал, что власти не смогут обеспечить всех жителей резервными генераторами в случае масштабных отключений.

Выступая на прямой линии, глава региона прямо ответил на вопрос о помощи населению.

«Можно ли всем за счёт бюджета поставить генераторы? Конечно нет. Потому что мы посмотрели, только в приграничных муниципальных образованиях у нас почти 200 тысяч домохозяйств. Купить 200 тысяч генераторов, развезти — невозможно», — заявил Гладков.

Губернатор подчеркнул, что угроза атак касается не только приграничья, но и всей территории области. В связи с этим он дал поручение главам всех муниципалитетов провести подомовые обходы, чтобы выяснить, у кого из жителей есть собственные генераторы.

Это заявление прозвучало на фоне усугубляющейся ситуации с энергоснабжением. Еще 11 октября Гладков предупреждал о возможных веерных отключениях, а мэр Белгорода с тех пор ежедневно сообщает об отключении уличного освещения для снижения нагрузки на сеть. В четверг, по словам губернатора, ВСУ атаковали еще один инфраструктурный объект в городе Валуйки.