Визит Путина в Венгрию и Евросоюз станет первым за шесть лет

Предыдущий раз глава РФ приезжал с рабочим визитом в Венгрию в октябре 2019 года.

Источник: Аргументы и факты

Возможный визит российского лидера Владимира Путина в Венгрию, где должна состояться его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом, станет первым за шесть лет.

Отметим, что предыдущий раз глава российского государства приезжал с рабочим визитом в республику в октябре 2019 года.

Кроме того, потенциальная поездка в Будапешт станет для Владимира Путина первым визитом в ЕС с начала пандемии. Так, глава РФ в январе 2020 года участвовал в Международной конференции по Ливии, которая прошла в ФРГ.

Напомним, ранее сегодня президент США сообщил о планируемой встрече с российским лидером на территории Венгрии. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что встреча между лидерами будет организована в Будапеште.

