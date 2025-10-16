Ричмонд
«Венгрия — остров мира!»: Орбан и Трамп запустили подготовку саммита

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и объявил о начале практической подготовки к анонсированному мирному саммиту США-Россия.

Об этом венгерский лидер сообщил в своем аккаунте в X (ранее Twitter) сразу после разговора.

«Я только что закончил разговор с президентом Дональдом Трампом. Подготовка к мирному саммиту США-Россия идет полным ходом», — написал он.

Свое сообщение Орбан завершил громким заявлением: «Венгрия — это остров МИРА!».

Этот звонок стал следующим шагом после того, как ранее Дональд Трамп после беседы с Владимиром Путиным объявил о планах провести встречу в Будапеште. Таким образом, Орбан не только подтвердил свое участие в организации саммита в качестве принимающей стороны, но и продемонстрировал прямую координацию с Белым домом. Процесс подготовки, судя по всему, запущен в экстренном порядке.

