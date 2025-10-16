«Венгрия — остров мира!»: Орбан и Трамп запустили подготовку саммита

Этот звонок стал следующим шагом после того, как ранее Дональд Трамп после беседы с Владимиром Путиным объявил о планах провести встречу в Будапеште. Таким образом, Орбан не только подтвердил свое участие в организации саммита в качестве принимающей стороны, но и продемонстрировал прямую координацию с Белым домом. Процесс подготовки, судя по всему, запущен в экстренном порядке.