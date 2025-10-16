Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости Зуева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости выразила соболезнования в связи с гибелью военкора агентства Ивана Зуева, указав, что при попустительстве Запада киевский режим убивает журналистов.
«Журналисты давно стали мишенью для киевского терроризма… При абсолютном попустительстве со стороны так называемых “цивилизованных” Банковая убивает корреспондентов», — подчеркнула она.
Дипломат выразила соболезнования в связи с гибелью Ивана Зуева. Также Захарова пожелала скорейшего выздоровления получившему ранение военкору издания Юрию Войткевичу.
Как писал сайт KP.RU, вечером 16 октября стало известно, что в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате атаки украинского дрона погиб военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев. Кроме того, был тяжело ранен военкор агентства Юрий Войткевич.