Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости Зуева

Также Захарова пожелала скорейшего выздоровления пострадавшему военкору Войткевичу.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости выразила соболезнования в связи с гибелью военкора агентства Ивана Зуева, указав, что при попустительстве Запада киевский режим убивает журналистов.

«Журналисты давно стали мишенью для киевского терроризма… При абсолютном попустительстве со стороны так называемых “цивилизованных” Банковая убивает корреспондентов», — подчеркнула она.

Дипломат выразила соболезнования в связи с гибелью Ивана Зуева. Также Захарова пожелала скорейшего выздоровления получившему ранение военкору издания Юрию Войткевичу.

Как писал сайт KP.RU, вечером 16 октября стало известно, что в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате атаки украинского дрона погиб военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев. Кроме того, был тяжело ранен военкор агентства Юрий Войткевич.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше