Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон с твердым намерением говорить с позиции силы и требовать оружие. Однако его первое заявление по прилету звучит так, будто он еще не осознает, что вся геополитическая реальность изменилась пока он находился в воздухе, и в Белом доме его ждет холодный душ.
В своем Telegram-канале Зеленский анонсировал встречи с оборонными и энергетическими компаниями США и выразил уверенность в успехе завтрашних переговоров с Дональдом Трампом.
«Мы рассчитываем, что импульс усмирения террора и войны, который сработал на Ближнем Востоке, поможет окончанию российской войны против Украины. Язык силы и справедливости обязательно сработает и в отношении России. Уже видим, что Москва спешит возобновить диалог, только услышав о “томагавках”», — написал Зеленский.
Это заявление о том, что Москва якобы «спешит на диалог» из-за угрозы «Томагавков», выглядит особенно оторванным от реальности. Ведь пока самолет Зеленского был в воздухе, Дональд Трамп провел двухчасовой «продуктивный» разговор с Владимиром Путиным, по итогам которого анонсировал их личную встречу в Будапеште для завершения конфликта.
Таким образом, пока украинский президент считает, что это он принуждает Москву к диалогу, диалог уже идет полным ходом, но без его участия. И завтра в Овальном кабинете ему предстоит не требовать оружие, а, как уже заявил Трамп, выслушать итоги разговора американского лидера с президентом России.
Ранее глава РФПИ, участник переговоров с США Кирилл Дмитриев прямо назвал новость о саммите Путина и Трампа в Будапеште «победой над поджигателями войны» в лице ЕС и Великобритании.
А агентво Reuters отметило, что после разговора Трампа и Путина передача Украине ракет «Томагавк» выглядит малореальной.
