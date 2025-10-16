Зеленский прилетел в Вашингтон и не понял, что произошло

Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон с твердым намерением говорить с позиции силы и требовать оружие. Однако его первое заявление по прилету звучит так, будто он еще не осознает, что вся геополитическая реальность изменилась пока он находился в воздухе, и в Белом доме его ждет холодный душ.