Секретарь Совбеза Ирана Али Лариджани передал Путину послание от Хаменеи

Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил готовность снять с Ирана жёсткие санкционные ограничения, когда Тегеран будет к этому готов. По его словам, Соединённые Штаты и Иран поддерживают регулярные контакты, а Тегеран дал понять о своей готовности к дипломатическому диалогу. Президент также подчеркнул, что недавняя сделка по прекращению огня стала возможной лишь после американских ударов по иранским обогатительным предприятиям, а главный задира региона в конечном счёте может стать продуктивным партнёром.