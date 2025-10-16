Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан созвонился с Трампом по вопросу подготовки саммита с Путиным

По словам премьер-министра Венгрии, подготовка саммита Россия — США уже началась.

Источник: Аргументы и факты

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан созвонился с американским лидером Дональдом Трампом по вопросу проведения в республике саммита с президентом России Владимиром Путиным. Об этом премьер написал в соцсетях.

«Только что разговаривал по телефону с президентом Дональдом Трампом. Подготовка к мирному саммиту США и России идет полным ходом. Венгрия — это остров мира!» — говорится в публикации Орбана.

Напомним, ранее сегодня президент США сообщил о планируемой встрече с российским лидером на территории Венгрии. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что встреча между лидерами будет организована в Будапеште.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше