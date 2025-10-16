Орбан созвонился с Трампом по вопросу подготовки саммита с Путиным

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан созвонился с американским лидером Дональдом Трампом по вопросу проведения в республике саммита с президентом России Владимиром Путиным. Об этом премьер написал в соцсетях.
«Только что разговаривал по телефону с президентом Дональдом Трампом. Подготовка к мирному саммиту США и России идет полным ходом. Венгрия — это остров мира!» — говорится в публикации Орбана.
Напомним, ранее сегодня президент США сообщил о планируемой встрече с российским лидером на территории Венгрии. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что встреча между лидерами будет организована в Будапеште.