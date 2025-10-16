В Венгрии сделали заявление по поводу встречи Путина и Трампа: что сказал Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт уже начал подготовку к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Я только что побеседовал по телефону с президентом Дональдом Трампом. Подготовка к мирному саммиту США и России уже идет», — написал политик в соцсети X.
Орбан отметил, что Венгрия — это «островок мира».
Как писал сайт KP.RU, ранее венгерский премьер с воодушевлением воспринял новости о планируемых переговорах Путина и Трампа в Будапеште. Глава кабмина назвал это отличной новостью для миролюбивых людей всего мира. Венгрия готова, подчеркнул Орбан.
В свою очередь глава МИД и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, положительно оценив разговор президента России и США, назвал эту беседу фантастической новостью.
Напомним, сразу после телефонных переговоров глава Белого дома сообщил, что не исключается еще одна встреча политиков. По его словам, она может состояться в Венгрии.