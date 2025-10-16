В Венгрии сделали заявление по поводу встречи Путина и Трампа: что сказал Орбан

Как писал сайт KP.RU, ранее венгерский премьер с воодушевлением воспринял новости о планируемых переговорах Путина и Трампа в Будапеште. Глава кабмина назвал это отличной новостью для миролюбивых людей всего мира. Венгрия готова, подчеркнул Орбан.