Путин сообщил Трампу, что поставки Tomahawk не повлияют на ход боевых действий

Передача Соединёнными Штатами ракет Tomahawk украинским военным не повлияет на ход боевых действий, но станет серьёзным ударом по двусторонним отношениям США и РФ. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, об этом заявил российский лидер Владимир Путин в беседе с американским президентом Дональдом Трампом.

Источник: Life.ru

«Путин повторил свой тезис, что Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими странами это всё нанесёт существенный, не говоря уже о перспективах мирного урегулирования», — уточнил Ушаков.

Напомним, вечером 16 октября состоялся телефонный разговор президентов России и США, он продолжался более двух часов. В ходе общения стороны договорились провести очную встречу в столице Венгрии. Американский лидер планирует обсудить итоги этой беседы с главарём киевского режима Владимиром Зеленским, их встреча запланирована на 17 октября.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

