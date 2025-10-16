Зеленский прибыл в США для проведения переговоров с Трампом

Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты для встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом информирует украинское издание «Страна.ua».
Встреча глав государств запланирована на 17 октября.
Как ранее сообщало агентство Bloomberg, киевская сторона подготовила для американского президента «список обещаний», направленный на получение новых поставок вооружения.
Накануне переговоров с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы российский лидер поздравил американского коллегу с достижением перемирия в секторе Газа и выразил благодарность супруге Трампа Мелании за участие в вопросах, связанных с возвращением российских и украинских детей.
Также в ходе разговора были затронуты перспективы развития торгово-экономических отношений между Россией и США после завершения конфликта на Украине.
Кроме того, Трамп объявил о предстоящих переговорах делегаций двух стран и подтвердил планы личной встречи с Путиным в Венгрии.