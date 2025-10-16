Зеленский прибыл в США для проведения переговоров с Трампом

Накануне переговоров с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы российский лидер поздравил американского коллегу с достижением перемирия в секторе Газа и выразил благодарность супруге Трампа Мелании за участие в вопросах, связанных с возвращением российских и украинских детей.