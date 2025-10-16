Трамп назвал очень хорошим телефонный разговор с Путиным

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп назвал очень хорошей свою телефонную беседу с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом передает ТАСС.
«Как вы знаете, мы только что провели телефонную беседу с президентом Путиным. Я считаю, что это была очень хорошая беседа. Мы, возможно, поговорим об этом позже, но разговор прошел очень хорошо», — сказал он журналистам в Белом доме. -0-
