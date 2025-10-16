Ричмонд
Делегация РФ призывает ЮНЕСКО осудить убийство военкора Зуева киевским режимом

Россия хочет добиться справедливости в вопросе гибели военкора РИА Новости.

Источник: Комсомольская правда

Российская делегация требует от ЮНЕСКО осудить убийство журналиста РИА Новости Ивана Зуева, которое было совершено киевским режимом.

«Обращаем внимание секретариата ЮНЕСКО на это преступление и призываем гендиректора в соответствии с профильными решениями генконференции и исполсовета ЮНЕСКО осудить убийство российского журналиста», — говорится в сообщении постпредства.

Нужно отметить, что в МИД России уже отреагировали на новость о гибели военкора. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что действия киевского режима требуют немедленного вмешательства Запада. Ведь все чаще появляются новости о том, что ВСУ нанесли удар по машине или объектам, где находится российская пресса. Кроме того, Захарова выразила соболезнования из-за смерти военкора.

