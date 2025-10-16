Путин и Трамп пошли на мировую за 24 часа до разрыва отношений

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорились о новой встрече.
Президент Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп показали, что не намерены разрывать отношения, как бы этого ни хотели Европа и Украина. Во время телефонного разговора 16 октября лидеры договорились о новой встрече, которая может пройти в Венгрии. Как объяснили эксперты URA.RU, Россия прошла проверку Штатов на прочность, теперь страны готовы к компромиссам, а «Томагавки» стали лишь наживкой для Владимира Зеленского, цель которой — овладение украинскими ресурсами.
Это стал уже восьмой разговор Путина и Трампа в 2025 году. Прошлый прошел 19 августа — почти два месяца назад. Новая беседа продлилась почти два с половиной часа, была предельно откровенной и доверительной, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. В начале разговора лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, Путин поздравил Трампа с успехом в секторе Газа. Главный же акцент был сделан на конфликте на Украине.
Российские военные владеют инициативой на поле боя, сообщил Путин ТрампуФото: Таисия Воронцова © URA.RU.
Путин отметил, что Москва заинтересована в дипломатическом решении кризиса. Российские военные владеют инициативой на поле боя, поэтому Киев прибегает к терроризму, атакует гражданские объекты, обозначил президент.
«Затрагивалась и проблематика возможных поставок Украине дальнобойных крылатых ракет “Томагавк”. Владимир Путин повторил свой тезис о том, что “Томагавки” не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими странами это все нанесет существенный, не говоря уже о перспективах мирного урегулирования», — рассказал Ушаков.
Трампу понравился разговор с ПутинымФото: Official White House / Shealah Craighead.
Один из главных тезисов Трампа сводился к тому, что завершение конфликта на Украине открывало бы колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества США и России. Сам президент США назвал разговор очень продуктивным. По его словам, был достигнут большой прогресс.
Пожалуй, самый важный итог разговора — анонс новой личной встречи Путина и Трампа. Она может пройти в Будапеште. Премьер Венгрии Виктор Орбан уже успел отреагировать. «Отличная новость для всех миролюбивых людей мира. Мы готовы!» — сказал он.
Зеленский едет 17 октября в Вашингтон выпрашивать «Томагавки’Фото: Официальный сайт президента Украины.
Разговор лидеров прошел накануне визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Зеленский рассчитывал обсудить с Трампом поставку «Томагавков». Ранее Трамп заявлял, что намерен сперва поговорить на этот счет с Путиным. Кремль не раз уже отмечал, что подобный шаг мог привести к значительной эскалации. Ушаков уточнил, что Трамп пообещал Путину учесть позицию Москвы в ходе контактов с Зеленским.
Беседа Путина и Трампа показала, что обострения не будет, считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Россия и США настроены на поиск компромиссов.
«Путин и Трамп выразили желание соответствовать духу и импульсу Анкориджа. Трамп заверил Путина, что перспектива полного разрушения нынешних российско-американских отношений не интересует его. Этот звонок доказал, что Трамп подходит к проблеме эскалации ситуации на Украине более прагматично, чем это рисуют западные медиа, Зеленский и “коалиция желающих”», — объяснил политолог.
На «Томагавки» может рассчитывать только Европа, уверен политологФото: U.S. Navy.
Переговоры Зеленского и Трампа 17 октября будут затрагивать три основные темы: «Томагавки», минерально-сырьевую базу Украины и суверенные активы России, продолжил он. «Трамп если и передаст “Томагавки”, то не Украине, а странам НАТО в Европе — они покупают оружие. Причем поставят их с полным запретом на использование против России», — пояснил Мухин.
«Трампа интересуют только ресурсы Украины. Он использовал вопрос с “Томагавками” как наживку для Зеленского, чтобы продавить начало работы американских компаний на Украине. Европа и Зеленский также рассчитывают на замороженные активы России, ходят вокруг них, как стая голодных псов, ждут кивка Трампа. Но он им тут не помощник, Трамп понимает, чем это может закончиться для финансовой системы Запада, — заявил Мухин. —.
Вообще, в отношениях России и США нет ничего критичного. Я не вижу проблем. Зеленский и Европа пытаются втянуть Трампа в прямое столкновение с Россией, а тот играет с ними".
Путин прошел проверку Трампа на прочностьФото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru.
С самого начала конфликта на Украине, еще с 2014 года, Запад проверяет Россию на прочность. Сейчас Путину нужно было обозначить, как Москва отреагирует на применение против нее нового оружия, поделился мнением американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
«Именно Трамп первый принял решение о поставке противотанковых ракетных комплексов Javelin Украине в 2018 году. Штаты сейчас следят за нашей реакцией, как мы воспринимает возможную поставку дальнобойных ракет», — отметил собеседник URA.RU.
Путин предупредил Трампа, что Россия ответит на любые враждебные шаги в свою сторону, заявил историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов. «Зеленский едет в США, чтобы получить дальнобойные ракеты — “Томагавки”, JASSM или другие их типы. Они специально разрабатывались американцами для ведения боевых действий на дальности до тысячи километров. Такое решение привело бы к очень жесткой эскалации, России пришлось бы отвечать не только Украине. Это поставило бы под угрозу отношения Москвы и Вашингтона. Это рискованная политика, которая может вылиться в ядерную конфронтацию. Путин объяснил все это Трампу», — сказал военный эксперт.
У президентов есть альтернатива. Они могут пойти по пути «Ялты 2.0», когда лидеры России, США, Китая сядут за стол переговоров, определят зоны влияния и порядок отношений, резюмировал Кнутов.