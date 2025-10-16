Путин и Трамп пошли на мировую за 24 часа до разрыва отношений

Путин предупредил Трампа, что Россия ответит на любые враждебные шаги в свою сторону, заявил историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов. «Зеленский едет в США, чтобы получить дальнобойные ракеты — “Томагавки”, JASSM или другие их типы. Они специально разрабатывались американцами для ведения боевых действий на дальности до тысячи километров. Такое решение привело бы к очень жесткой эскалации, России пришлось бы отвечать не только Украине. Это поставило бы под угрозу отношения Москвы и Вашингтона. Это рискованная политика, которая может вылиться в ядерную конфронтацию. Путин объяснил все это Трампу», — сказал военный эксперт.